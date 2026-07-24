Polizia Locale, nuova convenzione per i nove Comuni dell’Unione Valconca

L’accordo durerà cinque anni e punta a rafforzare la presenza sul territorio con nuovi presidi, maggiore coordinamento e una gestione unitaria di sicurezza, controlli e videosorveglianza

Dopo oltre un anno di confronto istituzionale, i nove Comuni aderenti all'Unione della Valconca hanno raggiunto un'intesa sulla nuova convenzione per la gestione associata della Polizia Locale.

Il nuovo accordo, sottoscritto dal presidente dell’Unione Gian Marco Casadei e dai sindaci dei nove Comuni aderenti, sostituirà la precedente convenzione, in scadenza, e disciplinerà l'organizzazione del servizio per i prossimi cinque anni, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, uniformare le modalità operative e garantire un'organizzazione più vicina alle esigenze delle comunità locali.

Uno degli elementi più significativi della nuova convenzione riguarda il superamento della precedente organizzazione basata sui sub ambiti, sostituita da una struttura articolata in Presidi Territoriali. La scelta punta a garantire una presenza più capillare degli agenti e un servizio fondato sui principi di prossimità e adeguatezza, mantenendo un rapporto diretto con cittadini e amministrazioni comunali.

Con l'entrata in vigore della convenzione vengono inoltre istituiti due nuovi presidi territoriali: Montescudo-Monte Colombo, con sede nell'ex municipio di Monte Colombo, e Saludecio, con sede presso il municipio. La convenzione prevede inoltre che la Giunta dell'Unione possa istituire in futuro ulteriori presidi, qualora le esigenze organizzative del servizio lo rendessero necessario. A ciascun presidio saranno assegnati personale e mezzi compatibilmente con la dotazione organica disponibile, così da garantire l'operatività su due turni giornalieri.

La convenzione conferma la gestione unitaria della funzione di Polizia Locale da parte dell'Unione della Valconca, alla quale vengono affidate tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale. Tra queste rientrano il controllo della sicurezza stradale, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la vigilanza in materia edilizia e ambientale, il controllo del commercio, il supporto alla protezione civile e le attività di sicurezza urbana. L'obiettivo è assicurare uniformità nelle modalità di intervento, una presenza costante sull'intero territorio e un migliore coordinamento con le altre forze di polizia. Restano invece in capo ai singoli sindaci le competenze attribuite loro dalla legge in materia di ordine pubblico, protezione civile e sanità.

Tra le principali novità figura anche la regolamentazione del sistema di videosorveglianza. La convenzione affida all'Unione della Valconca la gestione e la manutenzione delle telecamere già presenti e di quelle che saranno installate in futuro, oltre al trattamento dei dati raccolti attraverso la Centrale Radio Operativa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Rimane invece ai singoli Comuni la responsabilità di individuare i punti in cui installare gli impianti e le finalità delle riprese. La manutenzione potrà essere coordinata dall'Unione, mentre i relativi costi saranno sostenuti dai Comuni in base alla localizzazione delle telecamere.

La nuova convenzione avrà una durata di cinque anni, con decorrenza dal 21 luglio 2026, e si rinnoverà automaticamente per altri cinque anni salvo recesso comunicato nei sei mesi precedenti la scadenza. L'accordo è stato sottoscritto dall'Unione della Valconca e dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente e Sassofeltrio, consolidando così la gestione associata di un servizio considerato strategico per il territorio.