Poliziotta fuori servizio segue un ladro di superalcolici e fa scattare l’arresto

L'episodio è avvenuto nella notte a Marina Centro

Nella tarda serata di domenica 26 aprile 2026, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo italiano con l’accusa di furto con strappo.

L’intervento è scattato intorno alle 23.30, dopo la segnalazione arrivata alla Sala Operativa da parte di un’agente della Polizia di Stato, in servizio presso un’altra Questura ma libera dal servizio. La poliziotta, trovandosi nella zona di Marina Centro, ha udito l’allarme provenire da un’attività commerciale e ha notato un uomo allontanarsi rapidamente con una borsa.

Avvicinatasi per verificare la situazione, l’agente è stata intimata dal sospetto di andarsene e “non interessarsi dell’accaduto”. Nonostante ciò, ha continuato a seguirlo senza perderlo di vista, allertando nel frattempo il 112.

Pochi minuti dopo è arrivata una Volante: grazie alle indicazioni fornite dalla richiedente, gli agenti hanno individuato l’uomo, che alla loro vista ha tentato di occultare la borsa. Una volta fermato, all’interno sono state trovate diverse bottiglie di superalcolici appena sottratte dal locale.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.