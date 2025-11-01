Poliziotto muore nel Napoletano in incidente con la volante

Un altro agente ferito: si indaga sulle cause dello scontro, avvenuto forse durante un inseguimento

Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la volante su cui stava prestando servizio. A renderlo noto è stata la Questura di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto della Polizia si sarebbe scontrata con un’altra vettura, forse durante un inseguimento. Nell’impatto è rimasto ferito anche un altro agente, che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla tragedia.