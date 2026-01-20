Polli sull’asfalto dell’A14: carambola tra Riccione e Cattolica, paura ma nessun ferito grave

Alcuni veicoli avrebbero frenato bruscamente, innescando una carambola che ha coinvolto tra le cinque e le sei auto

Un incidente decisamente singolare e dalle potenziali conseguenze gravi si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica, all’altezza del chilometro 138.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle ore 8, un camion che viaggiava in direzione sud avrebbe perso parte del carico, riversando una grande quantità di polli sulla carreggiata opposta, quella nord. La presenza improvvisa degli animali sull’asfalto ha colto di sorpresa diversi automobilisti in transito verso Bologna.

Video di un nostro lettore

Nel tentativo di evitarli, alcuni veicoli avrebbero frenato bruscamente, innescando una carambola che ha coinvolto tra le cinque e le sei auto. L’impatto ha causato momenti di forte paura tra i conducenti, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Alcune persone sono state comunque assistite sul posto a scopo precauzionale.

Code per consentire le operazioni di pulizia

Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso, della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto interessato e alla rimozione degli animali dalla carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti e code per consentire le operazioni di pulizia e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della perdita del carico e per verificare eventuali responsabilità.