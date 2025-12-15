Pollo&Friends e Fondazione Karis insieme per l’istruzione, un’iniziativa natalizia solidale

La campagna natalizia ha permesso la donazione dell’intero incasso della giornata, destinato al fondo Borse di Studio

Buona la prima. L'iniziativa natalizia di fundraising Friends for School, che ha saldato la partnership strategica tra Fondazione Karis e la catena Pollo&Friends, ha raggiunto la cifra di 3mila euro. Un esempio virtuoso per il nostro territorio, capace di mettere assieme economia locale e istruzione. Con un obiettivo dichiarato: alimentare il fondo Borse di Studio della Fondazione Karis, perchè – come dichiarato dal suo direttore generale, Antonio Domenico Capristo - "l'educazione dei nostri figli resta la base indispensabile per costruire la società di domani".

Il meccanismo dell'iniziativa, che si è conclusa sabato sera, prevedeva la prenotazione online di due diverse box solidali, ritirate poi dalle famiglie nella giornata di sabato scorso presso le sedi di Rimini (in via Euterpe) e Riccione (presso il centro commerciale Il Boschetto): una con pollo medio più patate al forno, l'altra con pollo al limone più patate al forno. Il ricavato della vendita sarebbe andato a finziare proprio il fondo Borse di Studio della Fondazione. Ma la polleria riminese ha voluto fare di più, devolvendo l'intero incasso di giornata. Oltre 3mila euro.



"Il nostro contributo nei confronti di Karis è volto ad aiutare una realtà scolastica che ha come primo obiettivo il bene dell’ alunno", ha spiegato l'amministratore delegato di Pollo&Friends, Mirko Ricchi. "Siamo molto vicini a questa realtà perché anche i nostri figli hanno frequentato le sue scuole, per cui siamo consapevoli della cura e dell’amore con cui gli insegnanti si dedicano al difficile compito di educare. La nostra speranza – continua Ricchi - è quindi quella di aver contribuito allo sviluppo della Fondazione Karis che da anni, anche attraverso questi progetti scolastici, è impegnata ad aiutare le famiglie in difficoltà per assicurare a tutti l’istruzione che meritano e non lasciare indietro nessuno".

Ieri la consegna del ricavato al direttore generale Antonio Domenico Capristo, che ha ringraziato Pollo&Friends "per questa importante iniziativa a sostegno della libera scelta educativa". Capristo ha sottolineato quanto "la realtà di Karis, attiva dal 1974 sul nostro territorio, sia nata proprio con lo scopo di favorire la crescita di ragazzi e ragazze liberi, creativi e positivi, accompagnandoli durante gli anni più difficili nella grande avventura della scoperta del mondo e di sé stessi. Avere al proprio fianco partner come Pollo&Friends – ha concluso - significa per noi impegnarci con maggiori forze per sostenere la comunità educante".