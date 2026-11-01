Impianti sportivi A Novafeltria è in costruzione un polo sportivo. Le società: "Servono spazi adeguati per tutte le discipline"

La nuova palestra e la piscina comunale sono in costruzione nell’area dell’ex campo sportivo. Vis Novafeltria, Polisportiva Valmar e Tennis Club sostengono il progetto, ma chiedono di ampliare le strutture e valorizzare anche gli spazi esterni

A Novafeltria l'area in cui un tempo sorgeva il campo sportivo comunale è interessata da una serie di interventi che ne stanno progressivamente modificando l’assetto, dando vita a un futuro polo sportivo. La Provincia di Rimini sta realizzando una nuova palestra, la cui conclusione è prevista per la metà di novembre o, al più tardi, entro la fine di dicembre. Accanto alla struttura è inoltre iniziata la costruzione della nuova piscina comunale. Due interventi che, una volta completati, contribuiranno ad ampliare l’offerta sportiva di Novafeltria e a rafforzarne il ruolo di riferimento per l’intera Alta Valmarecchia. Non si parla, dunque, soltanto di singoli impianti, ma, appunto, della possibilità di sviluppare un vero e proprio polo sportivo nel centro del paese. La vicinanza al parco Ivan Graziani e il collegamento con la ciclabile proveniente da Rimini potrebbero infatti favorire una valorizzazione più ampia della zona, mettendo in relazione sport, verde pubblico, socialità e cicloturismo.

In questi giorni, in Valmarecchia e soprattutto a Novafeltria, il dibattito sul futuro dei poli sportivi è tornato al centro dell’attenzione, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Novafeltria rappresenta infatti un punto di riferimento per gli otto comuni dell’Alta Valmarecchia, un territorio che conta complessivamente quasi 18mila abitanti. Per questo motivo, le scelte relative alla collocazione e allo sviluppo degli impianti sportivi assumono una rilevanza che va ben oltre i confini comunali. La scelta di liberare l’area centrale del vecchio campo sportivo risale al 2018, quando la Vis Novafeltria Calcio si trasferì a Secchiano. Da allora, il polo calcistico si è ampliato fino a contare tre campi, spogliatoi rinnovati e un settore giovanile di circa 200 ragazzi distribuiti in 11 squadre.

Abbiamo chiesto un parere alle dirigenze delle società sportive del territorio. La Vis Novafeltria ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Polisportiva Valmar

In questa fase è la Polisportiva Valmar, che gestisce palestra e piscina, a trovarsi senza strutture: la vecchia palestra-piscina, di proprietà della Provincia di Rimini, sta per essere abbattuta perché non più a norma. Intanto, la nuova palestra dovrebbe essere pronta tra metà novembre e fine dicembre, mentre sono già iniziati i lavori per la piscina adiacente.

La dirigenza della Polisportiva Valmar come si è preparata e come sta affrontando questa situazione?

Nel 2020, quando arrivò la notizia che la Provincia di Rimini, proprietaria dell'immobile di via Rino Molari, avrebbe demolito la struttura per ricostruire solo la palestra scolastica e non la piscina, il Comune di Novafeltria si attivò immediatamente per trovare una soluzione. Il problema era evidente: perdere la piscina avrebbe significato perdere un servizio essenziale non solo per Novafeltria, ma per l'intera Alta Valmarecchia. Venimmo chiamati al tavolo diverse società sportive del territorio, in particolare la Polisportiva Valmar in qualità di gestore storico della piscina e della palestra. Il problema era dove costruire. A Novafeltria di zone edificabili disponibili, con le dimensioni adeguate per un centro sportivo moderno, non ce n'erano. L'unica area possibile era il campo di calcio di Novafeltria. Un'area già sportiva, già urbanizzata, che si stava liberando proprio perché la società calcistica si era trasferita a Secchiano. Lì si è intravista l'opportunità: realizzare la nuova palestra per le scuole al mattino e per le società sportive al pomeriggio, e a fianco costruire la nuova piscina comunale. Una scelta strategica, non di ripiego, soprattutto per ospitare le tante discipline sportive e ludico-motorie in continua crescita. Mettere le due strutture nello stesso sito significa creare un vero Polo Sportivo per tutta l'Alta Valmarecchia. Non un impianto per un solo Comune, ma un centro al servizio degli studenti e delle famiglie di tutta la valle. E soprattutto, le due strutture, palestra e piscina, si valorizzano a vicenda. Condividono accessi, parcheggi, servizi e aree esterne. Si facilitano l'una con l'altra. E, in prospettiva, permetteranno una futura gestione unica, molto più efficiente, più economica e più funzionale. Un unico polo, un'unica organizzazione, costi di gestione ottimizzati e un servizio migliore per gli utenti. Come Polisportiva Valmar siamo stati interpellati diverse volte in questi anni, in tutte le fasi che hanno portato alla progettazione e ora alla realizzazione della nuova piscina. Abbiamo portato la nostra esperienza di gestori per far sì che questo polo non fosse solo bello da vedere, ma funzionale da vivere ogni giorno. Questo è il valore dell'opera: non due impianti separati, ma un unico cuore sportivo per Novafeltria e per tutta l'Alta Valmarecchia.

"Anche il nostro sport ha bisogno di crescere": l'opinione della dirigenza del Tennis Club Novafeltria

Anche il Tennis Club Novafeltria ha bisogno di nuovi spazi. A dimostrarlo sono i numeri: negli ultimi anni il numero degli iscritti è cresciuto costantemente, la scuola tennis giovanile registra il tutto esaurito e i corsi presentano liste d’attesa. Una crescita che testimonia l’interesse per questa disciplina, ma che si scontra con i limiti strutturali dell’impianto attuale, riducendo le possibilità di sviluppo della nostra attività educativa e sportiva rivolta ai ragazzi. Il nostro unico campo non è più sufficiente. Nel corso degli anni abbiamo presentato diverse richieste alle amministrazioni che si sono succedute, proponendo la realizzazione di due nuovi campi nell’area dell’ex campo da calcio, nell’ambito di un futuro centro sportivo. A oggi, però, la situazione è rimasta invariata e il problema si fa sempre più urgente. Sul territorio comunale, infatti, le aree disponibili e idonee per nuove strutture sportive sono limitate. In passato si è cercato di individuare soluzioni anche attraverso iniziative private, ma alcune aree si sono rivelate inadatte perché situate in zone esondabili. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando la necessità di coprire i campi con strutture pressostatiche, come quella che protegge l’impianto attuale, per garantire la continuità dell’attività durante tutto l’anno, sia per i ragazzi sia per gli adulti. La prospettiva di realizzare il nuovo Polo Sportivo nell’area dell’ex campo da calcio di Novafeltria rappresenta quindi, per il nostro circolo, una grande opportunità. L’Amministrazione comunale ci ha coinvolti fin dalle prime fasi del percorso, accogliendo le nostre istanze e favorendo un confronto nell’ottica di una progettazione condivisa. Seguiamo perciò con grande attenzione e fiducia l’ipotesi di inserire nel nuovo polo anche campi da tennis e da padel, strutture che permetterebbero di rispondere alla domanda attuale e di creare nuove possibilità di crescita per il circolo e per tutto il territorio. Siamo convinti che tutte le discipline sportive, alla luce del crescente numero di praticanti, abbiano pari dignità e meritino spazi adeguati. Calcio, nuoto, pallavolo, basket e tennis fanno parte della stessa comunità sportiva e contribuiscono, ciascuno a modo proprio, alla crescita e al benessere dei cittadini. Concentrare nello stesso luogo palestra, piscina, campi da tennis e padel e aree gioco significa creare un sistema integrato, capace di valorizzare ogni disciplina e offrire nuove opportunità alle famiglie. Un polo in cui i figli possano praticare sport diversi, favorendo la socializzazione, l’aggregazione e il senso di comunità. Investire nello sport, soprattutto in quello giovanile, significa anche offrire ai ragazzi luoghi di incontro, occasioni di crescita e punti di riferimento positivi. Spazi adeguati e accessibili possono contribuire a rispondere concretamente ai disagi e alle difficoltà che emergono tra le nuove generazioni. Per queste ragioni sosteniamo il progetto del nuovo Polo Sportivo: perché guarda ai giovani di tutta l’Alta Valmarecchia, promuove una visione condivisa dello sport e potrebbe finalmente dare risposta alle esigenze e alle aspirazioni che il Tennis Club Novafeltria porta avanti da tempo

In conclusione, non bastano palestra e piscina: è necessario investire anche nella valorizzazione degli spazi circostanti, creando un’area verde vivibile tutto l’anno, dedicata a cittadini e bambini. La posizione strategica del polo potrebbe inoltre offrire l’opportunità di realizzare una pista di atletica o un anello polifunzionale, utilizzabile anche come mini circuito ciclabile per i più piccoli.