Pomeriggio di violenze sessuali nel residence a Miramare: assolto anche il secondo imputato

Il 45enne a processo era l'amante di una 24enne, che ha poi denunciato di essere stata costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà

È stato assolto un 45enne dominicano, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 24enne di origine sudamericana. La denuncia della ragazza ha riguardato fatti avvenuti in un residence di Miramare di Rimini alla vigilia del Natale 2020. L'imputato, secondo quanto emerso, aveva allacciato con la 24enne una relazione extraconiugale e quel giorno, oggetto di indagini, si erano incontrati nel residence in cui lui era alloggiato. Avevano avuto un rapporto sessuale consensuale, poi erano arrivati sul posto altre due persone: una non identificata, l'altra, un 41enne dominicano, a sua volta processato ma con rito abbreviato, e assolto perché il fatto non sussiste. La giovane aveva riferito di aver subito tentati palpeggiamenti da quest'ultimo e poi, una volta rimasta sola con il 45enne, di essere stata costretta dall'uomo a un altro rapporto sessuale, prima di riuscire a sfuggire alle grinfie dell'amante, schiaffeggiandolo, e di allontanarsi dalla stanza. La Procura aveva chiesto l'assoluzione per il 45enne, difeso dall'avvocato Marco Tarek Tailamun.