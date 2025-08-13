Ponte di Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in viaggio
Tra le mete preferite Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Otto italiani su dieci restano nel Paese
Saranno oltre 12 milioni i veicoli in circolazione sulle strade italiane durante il ponte di Ferragosto. È la stima dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo fine settimana, che prevede un traffico in costante aumento a causa degli spostamenti di chi, rimasto nelle grandi città, approfitta di qualche giorno di pausa per festeggiare il 15 agosto in località vicine.
Secondo il focus sulle vacanze dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, il 62% dei viaggiatori si muove in coppia, il 35% con i figli, e ben otto italiani su dieci scelgono di restare all’interno dei confini nazionali. Tra le destinazioni più gettonate si confermano Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia.