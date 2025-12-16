Ponte sullo Stretto, 780 milioni di euro spostati al 2033
Il governo approva un emendamento alla manovra che rifinanzia gli stanziamenti, mantenendo invariato il valore complessivo delle somme autorizzate
Un emendamento del governo alla manovra finanziaria interviene sugli stanziamenti destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, trasferendo 780 milioni di euro al 2033.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la modifica “rifinanzia, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024, gli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, prevedendo un incremento delle risorse nell’anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate”.
In pratica, pur spostando una parte dei fondi al 2033, l’importo totale già autorizzato per l’opera resta invariato. L’emendamento si inserisce nel quadro della pianificazione finanziaria a lungo termine dell’opera, che resta uno dei progetti infrastrutturali più discussi in Italia.