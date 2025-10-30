Ponte sullo Stretto, riunione d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Corte dei Conti

Meloni convoca il governo. La Corte: “Decisione basata su profili giuridici, rispettare l’operato dei magistrati”

Riunione straordinaria del governo nella mattinata di oggi a Palazzo Chigi sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina. L’incontro è stato convocato d’urgenza ieri sera dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess relativa all’opera.

A spiegare la convocazione è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando la necessità di un confronto immediato dopo la pronuncia della Corte.

In una nota ufficiale, la Corte dei Conti ha precisato di essersi espressa “su profili strettamente giuridici”, senza formulare “alcun tipo di valutazione sull’opportunità o sul merito dell’opera”. I magistrati contabili hanno inoltre invitato a mantenere un tono rispettoso nel dibattito pubblico, ricordando che la Costituzione affida alla Corte la funzione di controllo sulla legittimità della spesa pubblica.

La decisione ha riacceso il confronto politico sul progetto del Ponte, simbolo e al tempo stesso oggetto di controversie tra sostenitori e oppositori.