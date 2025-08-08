Ponte tra San Giuliano e Rivabella in degrado: "Pieno di buche pericolose"

La segnalazione di un ciclista che ha mappato tutti i tratti danneggiati

Un lettore di altarimini.it ha voluto segnalare con preoccupazione lo stato di degrado del ponte che collega San Giuliano a Rivabella, a Rimini. "Mi domando se è normale ridurre e lasciare il passaggio sul ponte in questo stato", spiega nella segnalazione, allegando alcune foto che mostrano chiaramente parti rovinate e deteriorate della struttura.

Il cittadino si chiede se chi è preposto alla manutenzione abbia notato la situazione e lancia un appello affinché si intervenga al più presto: "Mi auguro che chi di dovere se ne occupi al più presto. Grazie."

