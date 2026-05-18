Ponte Verucchio, ciclista travolto alla rotonda: code sulla Marecchiese

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio, intorno alle 13.30, lungo la via Marecchiese in direzione Rimini, nei pressi della rotatoria di Ponte Verucchio-Verucchio.

Secondo una prima ricostruzione, un ciclista di circa cinquant’anni in sella ad una bicicletta da corsa di colore bianco sarebbe stato investito da un Suv di colore nero, provocando pesanti rallentamenti e mandando in tilt il traffico lungo l’arteria stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del soccorso per prestare assistenza e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.