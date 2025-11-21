Ponte Verucchio, i lavori di ripristino della rete idrica slittano a martedì 25 novembre

Gli interventi comporteranno l'interruzione della fornitura per l'intera Villa Verucchio

Hera informa che i lavori, inizialmente programmati per lunedì mattina, per l'esecuzione di interventi urgenti e strategici sulla rete acquedottistica principale del Comune di Verucchio, slittano a martedì pomeriggio 25 novembre dalle 12.30 alle 16.30 per interferire il meno possibile con l’attività scolastica.

Gli interventi di rinnovo della rete dell’acquedotto renderanno più efficiente e resiliente la fornitura idrica dell’intera frazione grazie al collegamento delle nuove infrastrutture, senza arrecare ulteriore disagio alla cittadinanza in futuro, e si concentreranno sul tratto di condotta lungo la Strada Provinciale n.14 a Ponte Verucchio, comportando l'interruzione della fornitura per l'intera frazione di Villa Verucchio.

I lavori sono necessari per procedere in sicurezza ed ottimizzare i tempi delle contestuali e complesse operazioni di ripristino funzionale del collettore di fognatura nera principale di vallata, il cui guasto del 7 novembre scorso causò una significativa voragine e la conseguente chiusura di via Ponte, e saranno conclusi prima di Natale, salvo imprevisti.

Avvisi e contatti utili

Al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanee disfunzioni rispetto al regolare flusso della fornitura d’acqua, quali un abbassamento della pressione o una transitoria alterazione del colore, fenomeni che non pregiudicano la potabilità. In caso di alterazione cromatica, si raccomanda di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni.

I clienti e le attività che hanno comunicato il proprio numero telefonico in fase contrattuale usufruiranno del servizio gratuito di preavviso tramite SMS. Chi desiderasse attivare tale servizio o aggiornare i propri riferimenti può farlo accedendo al sito istituzionale: www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

Si informa che in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per segnalazioni di guasti, rotture o emergenze relative ai servizi acqua, fognature e depurazione, è attivo il numero gratuito di Pronto Intervento 24 ore su 24, sette giorni su sette: 800.713.900.