Ponte Verucchio: lavori di ripristino in via Ponte estesi a fognature e acquedotto

La strada appartiene alla provincia di Rimini e dal 7 novembre 2025 è chiusa alla circolazione per l’intervento a cura di Hera

L’Amministrazione comunale di Verucchio, sentiti i soggetti interessati, informa la cittadinanza sullo stato dei lavori di ripristino di via Ponte a Ponte Verucchio. La strada appartiene alla provincia di Rimini e dal 7 novembre 2025, dopo un dissesto idrogeologico, è chiusa alla circolazione per l’intervento a cura di Hera.

Hera ora informa di aver individuato un’ulteriore criticità su una rete adiacente all’area di intervento. Al fine di evitare futuri disagi e in accordo con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di estendere i lavori già avviati anche al rifacimento di due ulteriori tratti di infrastruttura:

• un tratto di rete fognaria di circa 150 metri;

• un tratto di rete acquedottistica di circa 160 metri.

L’intervento interessa il collettore fognario principale e le reti idriche ed è necessario per garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture e prevenire possibili cedimenti futuri.



Hera comunica che i lavori dovrebbero concludersi entro la metà di febbraio, comprensivi del ripristino della sede stradale, salvo imprevisti legati in particolare alle condizioni meteo. Le squadre operative stanno lavorando senza interruzioni; tuttavia, eventuali piogge potrebbero rallentare temporaneamente le attività per motivi di sicurezza.