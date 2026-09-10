Porto canale di Rimini, 420mila euro per accessibilità, sicurezza e marineria

Tre interventi tra la Palata di Levante, l’area della cantieristica e le banchine dei pescherecci: nuova rampa, recinzioni, illuminazione e restauro delle bitte storiche

Il programma di riqualificazione del porto canale di Rimini si amplia con un nuovo pacchetto di interventi dedicati all’accessibilità, alla sicurezza e alla valorizzazione della marineria. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per una nuova serie di opere che interesseranno diversi punti dell’area portuale, frequentata sia dagli operatori della pesca sia da cittadini e visitatori, in continuità con gli interventi realizzati negli ultimi anni.

L’opera si articola in tre interventi, distribuiti tra la banchina di Levante, l’area della cantieristica navale e dello scalo di alaggio e le banchine di ormeggio dei pescherecci sulla riva destra e sinistra del porto canale.

Un primo intervento riguarderà l’area della cantieristica navale e dello scalo di alaggio, nella parte terminale di via Sinistra del Porto, dove si trovano anche gli spazi destinati al rimessaggio e alla manutenzione delle imbarcazioni. Il progetto prevede la delimitazione dell’area di lavoro attraverso una nuova recinzione e una sbarra automatica per la regolamentazione degli accessi, così da separare in maniera più netta gli spazi operativi da quelli aperti al passaggio. È previsto inoltre il potenziamento dell’illuminazione pubblica dell’area esterna.

Il progetto si amplia anche alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura della marineria riminese. Saranno infatti pulite e restaurate le storiche bitte in pietra d’Istria presenti sulle banchine di destra e sinistra, nei tratti destinati all’ormeggio dei pescherecci. A completamento dell’intervento, saranno installati totem informativi, con l’obiettivo di conservare e raccontare un patrimonio strettamente legato all’identità del porto e alle tradizioni della pesca.

Infine sulla Palata di Levante sarà realizzata una nuova rampa di accesso al camminamento sopraelevato, con l’obiettivo di renderlo completamente accessibile e consentire a tutti di raggiungere il punto panoramico affacciato sulla costa. L'opera andrà a completare l'intervento realizzato con il finanziamento ottenuto attraverso il bando FLAG del 2017.

Il progetto, per un investimento di 420mila euro, sarà candidato ai finanziamenti regionali messi a disposizione attraverso il bando FEAMPA 2021/2027, per un contributo massimo di 400 mila euro. La quota restante sarà finanziata con risorse dell’Amministrazione comunale.

“Questa nuova serie di interventi prosegue il percorso che da diversi anni portiamo avanti sul porto canale, con l’obiettivo di rendere gli spazi più sicuri, accessibili e funzionali per chi vi lavora e per chi li frequenta – sottolinea l’assessora alla Blue economy Anna Montini – Un percorso reso possibile dalle risorse investite direttamente dall’Amministrazione e dalla capacità di intercettare le diverse opportunità di finanziamento europee e regionali. La marineria e il porto rappresentano uno dei motori della nostra economia e una parte fondamentale della nostra storia e della nostra cultura. Per questo agli interventi funzionali e strutturali necessari per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e la fruibilità degli spazi, affianchiamo azioni volte a valorizzare la cultura della marineria, della cantieristica e i suoi simboli”.