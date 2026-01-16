Porto canale, nuovo senso unico in via dei Saraceni a Bellaria Igea Marina

La modifica alla viabilità favorisce l’accesso alla scuola primaria Ferrarin durante i lavori

Con l’inizio di una nuova fase dei lavori che interessano le sponde del porto canale, ad opera della Regione e nel prossimo periodo concentrati sul lato Igea Marina, l’Amministrazione ha predisposto l’entrata in vigore nella zona di una nuova modifica alla viabilità; pensata espressamente per contenere i disagi e agevolare chi frequenta e vive i luoghi, soprattutto le famiglie e i genitori chiamati ad accompagnare i figli alla vicina primaria Ferrarin. In particolare, da oggi sino alla fine dell'intervento previsto nei prossimi mesi, nel tratto di via dei Saraceni compreso tra il ponte mobile e la via Ferrarin, è ora istituito il senso unico di marcia nella direttrice da monte verso mare (con il doppio senso di circolazione contemplato per i soli mezzi autorizzati): una soluzione volta proprio a favorire l’accesso alla scuola e rendere meno impattanti possibile le attività di cantiere nell’area.