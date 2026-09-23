Porto di Riccione, Biagini replica a Tosi: "Non sono nel Pd"

Il presidente di Mare Libero contesta il riferimento fatto in Consiglio comunale e torna sul project financing: "Valuteremo le iniziative opportune"

Una frase pronunciata durante il Consiglio comunale di martedì 22 settembre ha spinto Roberto Biagini, esponente di Mare Libero Aps, a intervenire pubblicamente. Al centro della replica c'è il riferimento fatto dalla consigliera Renata Tosi durante la dichiarazione di voto sulla delibera relativa al project financing del porto di Riccione. "Poi se Biagini del PD fa ricorso, non è mica colpa nostra", avrebbe detto Tosi in aula.

Biagini contesta però proprio l'appartenenza politica che gli è stata attribuita. Nel suo intervento ricorda di essere uscito dal Partito Democratico nel 2016 e di aver successivamente aderito ad Articolo 1-MDP. Dopo lo scioglimento di quella formazione, spiega, non ha scelto di rientrare nel Pd. "Ad oggi non sono iscritto a nessun partito politico", precisa, sottolineando quindi che non è iscritto neppure al Partito Democratico. Secondo Biagini, la consigliera sarebbe stata "male informata" e avrebbe potuto verificare direttamente la sua posizione. Nel comunicato ricorda infatti che il suo numero di telefono è pubblicato sull'albo degli avvocati.

La questione politica si intreccia con quella amministrativa legata al project financing del porto. Biagini spiega che Mare Libero APS aveva già inviato una diffida contro la determinazione numero 1648 del 14 novembre 2025, indicata come il primo atto procedurale del progetto, relativo alla nomina della commissione consultiva incaricata di esaminare le proposte. Ora l'associazione guarda alla nuova deliberazione della Giunta comunale di Riccione, la numero 365 del 2026, pubblicata sull'albo pretorio, con la quale è stata decisa la prosecuzione del procedimento. "Ci riserveremo di valutare il contenuto della deliberazione", afferma Biagini, annunciando che successivamente saranno considerate "le iniziative che riterremo opportune".

Il project financing riguarda la gestione delle concessioni demaniali marittime nell'area del porto. La proposta, presentata da un raggruppamento di operatori, prevede investimenti e interventi sul territorio in cambio dell'affidamento delle concessioni. Il Comune ha riconosciuto l'interesse pubblico della proposta, mentre il tema resta al centro del confronto politico e amministrativo cittadino.