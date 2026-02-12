Posacenere urbani e sensibilizzazione ambientale al Green Love Weekend a Riccione

Sabato 14 febbraio lo Stadio del Nuoto ospita laboratori e iniziative per promuovere l’amore per l’ambiente come gesto quotidiano

L’amore per il pianeta come estensione dell’amore per le persone che amiamo, un San Valentino diverso! Con questo spirito è nato il Green Love Weekend, il fine settimana promosso dall’associazione Futuro Verde APS, in collaborazione con Polisportiva Riccione e con il patrocinio del Comune di Riccione. Lo Stadio del Nuoto di via Monte Rosa 60 sarà protagonista della prima tappa del progetto sabato 14 febbraio alle ore 11 che vedrà la città un laboratorio di cura, partecipazione e consapevolezza ambientale, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il valore dell’amore per l’ambiente come gesto quotidiano.





"Polisportiva Riccione, da sempre sensibile sui temi ambientali, ha intrapreso da anni un percorso virtuoso focalizzandosi sul risparmio energetico e idrico, in particolare allo Stadio del Nuoto, dove sono stati installati timer per docce e phon - dichiara il Presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti. - Ha promosso la transizione ecologica attraverso la collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e soprattutto ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001, mirando a un miglioramento continuo anche in termini di sostenibilità in vista della imminente certificazione ISO 14001 sulla gestione delle procedure per il rispetto dell’ambiente”.





Appuntamento quindi a sabato 14 febbraio alle ore 11.00, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, con l’inaugurazione dei posacenere urbani CIGGY nell’ambito della campagna ambientale “Riciccami”, iniziativa volta alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi. All’inaugurazione saranno presenti il Presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti, l’amministrazione comunale e il presidente di Futuro Verde Aps Alessandro Romano.