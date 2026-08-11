Positivo ad alcol e droga dopo lo schianto nel borgo San Giuliano

Nuovi sviluppi sull'incidente del 17 luglio: il conducente della Toyota Aygo è stato denunciato. Cinque le persone ferite nella carambola

Nuovi sviluppi sull'incidente che lo scorso 17 luglio aveva seminato il panico nel borgo San Giuliano. Il conducente della Toyota Aygo finita contro la vetrina di un negozio di parrucchiere sarebbe risultato positivo agli accertamenti effettuati per verificare la presenza di alcol e sostanze stupefacenti. Per lui è quindi scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Rimini. L'automobilista, una persona con disabilità, è assistito dallo studio legale Muratori-Tassani.

Sarà ora l'inchiesta a chiarire il peso degli esiti degli esami nella ricostruzione dell'incidente. La positività, infatti, dovrà essere valutata dagli inquirenti insieme agli altri elementi raccolti e non consente, allo stato attuale, di stabilire automaticamente un collegamento con la perdita di controllo della vettura.L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 17 luglio. La Toyota, dopo aver imboccato la zona di via Tiberio, aveva proseguito verso via San Giuliano. Poi qualcosa era andato storto: il conducente aveva perso il controllo dell'utilitaria, che aveva iniziato a urtare altri mezzi e a coinvolgere anche alcuni pedoni.

La corsa si era arrestata soltanto contro la vetrina di un'attività commerciale. Nella carambola erano rimaste coinvolte anche una Renault Scenic con targa olandese, una Peugeot 3008 e una Smart. Cinque le persone ferite, compreso il conducente della Toyota. Nessuno, fortunatamente, aveva riportato lesioni mortali.Per soccorrere i feriti era stato necessario un imponente dispiegamento di mezzi: sul posto erano arrivati quattro equipaggi del 118, l'automedica e i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale di Rimini avevano invece messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. A distanza di settimane, dunque, l'indagine si arricchisce di un nuovo elemento. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire se e in quale misura quanto emerso dai test abbia avuto un ruolo nella perdita di controllo della Toyota e nelle responsabilità legate all'incidente.