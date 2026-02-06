Post sui social offensivi contro l'assessore: la "guerra" dello stadio del Baseball si sposta sul penale

Due imputati a processo dal 18 marzo, Comune di Rimini costituitosi parte civile

La Giunta comunale ha deliberato la costituzione di parte civile del Comune di Rimini nel procedimento avanti al Tribunale di Rimini a carico dell'ex amministratore della Rimini Baseball asd e dell'ex presidente, per diffamazione aggravata nei confronti del Comune di Rimini e dell'assessore Michele Lari.

Il procedimento nasce a seguito della querela presentata qualche mese fa dal Comune di Rimini per la pubblicazione da parte dei due imputati di svariati post sui social (facebook e instagram) dai contenuti denigratori ed offensivi, ritenuti lesivi dell'immagine dell’amministrazione comunale, anche con riferimento al ruolo pubblico rivestito dall’assessore Michele Lari. La Procura ha dunque aperto un fascicolo che ha portato al decreto penale di condanna nei confronti di ex amministratore ed ex presidente, che si sono poi opposti. Da qui il rinvio a giudizio e la costituzione di parte civile del Comune di Rimini. La prima udienza è fissata al 18 marzo.

La Giunta ha nominato legale difensore e procuratore del Comune di Rimini l'avvocato Maurizio Ghinelli.