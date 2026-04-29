Poste Italiane: da sabato 2 maggio disponibili le pensioni negli uffici postali

Erogazione regolare su tutto il territorio; pensioni disponibili anche su libretti, Conto BancoPosta e Postepay Evolution con accredito

A partire da sabato 2 maggio, in tutti gli uffici postali saranno disponibili le pensioni del mese. Lo comunica Poste Italiane, ricordando che l’erogazione avverrà secondo le consuete modalità su tutto il territorio. Sempre dalla stessa data, le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. In questi casi, i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti, così come i titolari di Postepay Evolution, potranno prelevare in contanti presso i 50 ATM Postamat presenti nella provincia, evitando così di recarsi allo sportello. Per coloro che preferiscono il ritiro in contanti direttamente allo sportello, sarà necessario presentare un documento d’identità valido. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo della pensione, seguendo le procedure previste. Si ricorda inoltre che, a partire dal 3 agosto 2026, in base al regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida come documento di riconoscimento. Pertanto, chi non dispone di altri documenti validi, come patente o passaporto, dovrà dotarsi entro tale data della Carta d’Identità Elettronica (CIE).