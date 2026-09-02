Poste, servizio “Seguimi” gratuito fino a fine 2026 per cinque Comuni riminesi

Prorogata l’agevolazione per i cittadini colpiti da eventi catastrofici: la posta sarà recapitata automaticamente al nuovo indirizzo senza costi aggiuntivi

Per agevolare i cittadini colpiti in Emilia-Romagna da eventi catastrofici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi.

In provincia di Rimini sono cinque i Comuni colpiti da eventi catastrofici che possono beneficiare gratuitamente della proroga del servizio: Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo.

Il servizio permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo ed è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia sia all'estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

Nei restanti Comuni della provincia il servizio è a disposizione di tutti i cittadini in caso di trasferimenti temporanei o definitivi e garantire la continuità nella ricezione della corrispondenza in Italia o all’estero. Soluzione ideale per chi cambia casa, si trasferisce per motivi di lavoro o studio, oppure trascorre lunghi periodi in una residenza diversa da quella abituale. Grazie a Seguimi è possibile continuare a ricevere la corrispondenza in modo semplice e sicuro.

Il servizio può essere attivato negli uffici postali abilitati della provincia di Rimini o attraverso i canali digitali aziendali secondo le modalità previste e la sua durata è personalizzabile in base a ogni esigenza.

Poste Italiane conferma in questo modo il proprio impegno nell'offrire servizi innovativi e vicini alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese, garantendo affidabilità, flessibilità e continuità nella gestione della corrispondenza senza dimenticare anche le popolazioni colpite da eventi catastrofici.

Ulteriori informazioni su Seguimi sono disponibili sul sito poste.it nella sezione dedicata.