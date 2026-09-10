Poste, uffici più efficienti e sostenibili: 18 sedi riminesi con lo Smart Building

Il sistema punta a ridurre del 15% i consumi elettrici e del 10% quelli di gas. Fotovoltaico e colonnine di ricarica in altre sedi della provincia

In gran parte del territorio riminesi gli uffici postali diventano più efficienti e sostenibili grazie a diversi interventi in ottica green. Dall’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica al progetto Smart Building; una gestione intelligente degli impianti garantirà un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e un 10% sui consumi di gas oltre a garantire un miglior confort ambientale.

Il progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane, è stato realizzato per il momento in 18 uffici postali della provincia (Morciano di Romagna, Gemmano, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Montefiore Conca, Montescudo, Pennabilli, Pietracuta, Casteldelci, Montegridolfo, Mondaino, San Clemente, Villa Verucchio, Sant’Agata Feltria, Misano Adriatico, Ospedaletto di Rimini e San Giovanni in Marignano). Coinvolgendo quindi sia uffici dei borghi più piccoli del territorio come: Maiolo, Montegridolfo Mondaino e Gemmano e anche il comune di Casteldelci, il più piccolo della provincia, sia territori più montani come Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Pennabilli ecc. ecc.

Lo “Smart Building” è un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti negli uffici postali e nelle altre sedi aziendali, garantirà l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale.

Il sistema, grazie all’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio della sede, effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate.

Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. Con l’implementazione di “Smart Building” è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas. Il sistema, inoltre, consente di programmare e gestire gli impianti da remoto, una funzione importante anche dal punto di vista dell’efficienza manutentiva. “Smart Building” sarà presto esteso ad altri uffici postali della provincia di Rimini, garantendo una copertura sempre più capillare su tutto il territorio.

Per quanto riguarda invece gli impianti fotovoltaici, dopo l’installazione di impianti a Misano Adriatico e Sant’Agata Feltria, il progetto procede interessando anche altre sedi. Gli ultimi uffici infatti interessati dall’installazione e l’attivazione di un impianto fotovoltaico sono quelli di: Ospedaletto di Rimini, nell’ufficio di via Togliatti 3, dove è attivo un impianto con una potenza di circa 11 Kwp e San Giovanni in Marignano, nell’ufficio di via Gobetti 2, dove è già attivo un impianto di 15 Kwp,

Nel percorso sostenibile rientra anche l’installazione e attivazione di colonnine di ricarica elettrica e attualmente nel riminese sono state installate 7 colonnine rispettivamente due sia a Maiolo, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano uno a Sant’Agata Feltria; ognuna delle quali offrirà ai cittadini due punti di ricarica.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato in provincia con “Progetto Led”: la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha consentito di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all’illuminazione e un notevole risparmio dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei corpi illuminanti.