“Poster per la Pace”, premiati a Rimini gli studenti protagonisti del concorso Lions

Coinvolti otto istituti del territorio sul tema “Uniti come una cosa sola”

Si è concluso con la consegna dei premi, mercoledì mattina alla scuola “Panzini”, che ha messo a disposizione una sala, l’edizione 2025/’26 del “Poster per la Pace”, il progetto Lions International che, ininterrottamente dal 1988, raccoglie e diffonde il desiderio di pace dei giovani tra gli 11 e i 13 anni di tutto il mondo, attraverso una miriade di immagini coloratissime che testimoniano un unico, intenso anelito alla pace.

A Rimini il premio è stato promosso dai Lions Club Rimini Host e Rimini Malatesta, grazie ad una storica collaborazione. Tema dell’edizione 2026: “Uniti come una cosa sola”. Otto le scuole secondarie di 1° grado del territorio che hanno partecipato, facendo pervenire diverse centinaia di disegni: G. Ravegnani Ospedaletto - IC Coriano; Montescudo IC Montescudo Montecolombo Sassofeltrio; Fermi - IC Comprensivo Fermi Viserba; Borgese IC XX Settembre Rimini; Panzini IC Centro Storico; Marvelli – IC Alberto Marvelli; Alighieri – IC Statale Alighieri; Scuole Paritarie Maestre Pie.

In chiusura della mattinata, molto partecipata, la Presidente del Lions Club Rimini Host, Biancamaria Toccagni, ed il Vicepresidente del Lions Club Rimini Malatesta, Mauro Tercon, a nome del Lions International, hanno dato appuntamento a tutte le scuole al concorso 2026/’27, che avrà inizio il 15 settembre prossimo e sarà intitolato: “Armonia nell’umanità”. Un invito rivolto ai giovani a immaginare un mondo in cui rispetto, gentilezza e dialogo tra culture diverse possano diventare le basi di una convivenza pacifica e condivisa.

L’elenco dei giovani premiati:

Scuola G.Ravegnani Ospedaletto - IC Coriano Prof. Elda Oliviero DS Fabiola Mazzei

1. Nicoletta Angino 3ªA

2. Samuele Ragno 3ªC

3. Matilde Gasperoni 3ªA

4. Dadi Ginevra 3ªB

Scuola Montescudo IC Montescudo Montecolombo Sassofeltrio Prof. Annalisa Franzoni

DS Fabiola Mazzei

1. Klara Dhuli 3ªA

2. Matteo Palleschi 3ªB

3. Adele Boccalini 3ªB

4. Gabriele Marulli 3ªA

Scuola IC Fermi Viserba Prof. Enzo Torri e Prof. Simonetta Santucci DS Myriam Toccafondo

1. Yona Silvagni 3ªE

2. Viola Properzi 3ªB

3. Mame Diarra Thioune 3ªB

4. Greis Kadria 3ªC

Scuola Borgese IC XX Settembre RN Prof. Maria Annibalini – Prof. Giulietta Gheller DS Lara Verzola

1. Caroline Amelie Madrid Banu 2ªB

2. Artemissa Disma 3ªC

3. Carlotta Grossi 2ªB

4. Emma Ceppari 3ªC

Scuole Paritarie Maestre Pie Prof. Emanuele Evangelista DS Manuel Mussoni

1. Chiara Liuxinyu 3ªA

2. Diane Kchouclcuc 3ªA

3. Jasmine Schiuma 1ªA

4. Vincent Signorile 1ªA

Scuola Panzini IC Centro Storico Prof Michela Ciavarella DS Chiara Giovannini

1. Gabriela Scut Cusnir 3ªD

2. Arun Frigione 3ªF

3. Anita Amadio 3ªA

4. Beatrice Cenci 3ªD

Scuola Marvelli – IC Alberto Marvelli Prof. Botteghi, Prof.ssa Galassi, Prof. Lombardi DS Roberta Badioli

1. Ginevra Ronchi 3ªC

2. Giulia Zamagni 3ªA – Anna Pompili 3ªF – ex aequo

3. Emma Ever Mantovani 3ªC – Alice Pellecchia 3ªI – ex aequo

4. Giorgia Nicolella 3ªD – Paolo Comandini 3ªF – ex aequo

· Menzione Speciale Adele Morolli 3ªC

Scuola Alighieri – IC Statale Alighieri Prof Rosario Luppino DS Sivia Angeli

1. Martina Cavallaro 3ªF

2. Montoka Faraji 3ªD

3. Nicole Aluigi 3ªD

4. Luca Coppola 3ªH – Noemi Laca 3ªH – ex aequo