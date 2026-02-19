“Potere e poteri”: a Rimini il convegno che esplora le dinamiche della Chiesa, della società e della democrazia

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio l’ISSR Marvelli ospita studiose, studiosi e giornalisti per un confronto tra teologia, politica e responsabilità sociale

Riflettere sul potere oggi significa interrogarsi sulle dinamiche che attraversano la vita ecclesiale, sociale e democratica. Da questa consapevolezza nasce il convegno di studi “Potere e poteri. Un contributo della teologia”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro insieme al Coordinamento Teologhe Italiane (Cti), in programma venerdì 27 e sabato 28 febbraio presso l’Aula Magna dell’ISSR (via Covignano 265 Rimini), con la possibilità di partecipare anche online.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo all’interno di un percorso di ricerca avviato lo scorso novembre e si distingue nel panorama teologico italiano per la collaborazione strutturata tra un’istituzione accademica e la principale rete nazionale di teologhe.

Le iscrizioni sono aperte, è possibile iscriversi entro lunedì 23 febbraio alle 13 compilando questo modulo

«Consideriamo il Coordinamento teologhe italiane un’importante risorsa per tutta la teologia italiana», sottolinea Marco Casadei, direttore dell’ISSR. «Si tratta di una collaborazione che ci onora perché ci permette di elaborare il pensiero teologico in una prospettiva sempre più interdisciplinare e transdisciplinare e sempre meno ostaggio di precomprensioni, come quella di un presunto pensiero neutro o della più mediatica questione di genere».

Il convegno si articolerà in due sessioni di approfondimento: “Necessità e rischi del potere” (venerdì pomeriggio) e “Quale potere per favorire le vite?” (sabato mattina), con l’obiettivo di mettere in dialogo studiose e studiosi, presbiteri e laici, studenti e persone interessate. Interverranno, tra gli altri: Marco Casadei, Simona Segoloni, Marcello Neri, Lucia Vantini, Donata Horak, Davide Arcangeli, Emanuela Buccioni, Emilia Palladino, Vincenzo Rosito. Moderano Natalino Valentini e Maria Bianco.

«Abbiamo lavorato insieme e continuiamo a farlo come ISSR e come teologhe per comprendere e ricentrare il tema del potere in chiave cristiana, ecclesiale e sociale», afferma Simona Segoloni, presidente del Coordinamento Teologhe Italiane. «Vogliamo aprire nuove domande e piste di ricerca che mettano insieme uomini e donne per pensare un mondo e una Chiesa inclusiva ed evangelica».

L’orizzonte è quello di una teologia capace di confrontarsi con le trasformazioni contemporanee e di offrire strumenti interpretativi utili alla comunità credente e alla società.

«Vorremmo immaginare di rispondere alle nuove sfide del mondo e della Chiesa di oggi con una risposta differente, capace di mobilitare le energie e l’immaginazione di tutti per costruire una società e una Chiesa che vogliamo e desideriamo», spiega Davide Arcangeli, docente ISSR Marvelli e biblista.

Accanto ai lavori accademici, il programma prevede anche una serata pubblica aperta alla cittadinanza, in calendario venerdì 27 alle 20,45 presso la Sala Manzoni in via IV Novembre 35, a Rimini, dal titolo “Potere, informazione e democrazia. Sfidare la crisi guardando al futuro”. Ospite di spessore la giornalista Giuseppina Paterniti (già corrispondente Rai da Bruxelles, nonché direttrice del Tg3). Un appuntamento che allargherà la riflessione al rapporto tra informazione, responsabilità e tenuta democratica.

Sarà possibile iscriversi all’intero convegno oppure alle singole sessioni. Per chi non è studente annuale o docente ISSR prevista una quota di partecipazione. Il Convegno è accreditato dal Mim e si può quindi usare la Carta docente.