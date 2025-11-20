Ppe e destre bloccano la missione del Parlamento Ue in Italia

La Conferenza dei capigruppo respinge la proposta del gruppo di monitoraggio sullo Stato di diritto

Una maggioranza formata da Popolari (Ppe), Conservatori e Riformisti (Ecr), Patrioti e il gruppo Europe of Sovereign Nations ha deciso di bloccare la missione in Italia proposta dal gruppo di monitoraggio sullo Stato di diritto della commissione Libertà civili del Parlamento europeo.

Secondo quanto riferito da fonti parlamentari all’Ansa, la visita avrebbe dovuto essere organizzata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di valutare la situazione italiana nell’ambito delle procedure ordinarie di controllo sul rispetto dei principi dello Stato di diritto.

La Conferenza dei capigruppo ha invece respinto la proposta, impedendo di calendarizzare la missione. La decisione ha generato tensione tra le forze politiche europee, alimentando il dibattito sul ruolo del Parlamento Ue nei monitoraggi interni e sui rapporti tra Bruxelles e Roma.