Pranzo di Natale a casa per il 91% degli italiani: spesa media di 116 euro a famiglia

Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, la festa si celebra soprattutto tra le mura domestiche. A tavola dominano i piatti della tradizione, con attenzione crescente ai prodotti locali e nazionali

Il pranzo di Natale si conferma un appuntamento all’insegna della convivialità domestica per la grande maggioranza degli italiani. Quest’anno, infatti, il 91% delle famiglie consumerà il pasto natalizio in casa propria o presso parenti e amici, con una spesa media di 116 euro a nucleo familiare e una media di otto invitati a tavola. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè.

A vincere è ancora una volta la tradizione culinaria: dai primi piatti come la pasta fresca in brodo fino ai classici arrosti, il menù natalizio resta fortemente legato alle ricette storiche del territorio. Un elemento che riflette non solo il gusto, ma anche il valore simbolico del cibo come espressione di identità e condivisione.

L’analisi evidenzia inoltre una crescente attenzione alla provenienza degli alimenti. Quasi un terzo delle famiglie (30%) cercherà di portare in tavola prodotti locali e a chilometro zero, mentre un ulteriore 55% sceglierà comunque cibi di origine nazionale, privilegiando la qualità e il legame con il territorio.

Per quanto riguarda i dolci, si registra una forte propensione al fai da te: in circa la metà delle case, panettoni, torroni e altri dessert tradizionali saranno preparati direttamente in cucina, confermando la voglia di riscoprire gesti e sapori autentici anche durante le feste.