Prato nuovo già secco davanti all’ex colonia Enel. La segnalazione
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A cura di Redazione
28 giugno 2026 08:19
Il prato "posizionato appena dieci giorni fa davanti alla ex colonia Enel, in occasione della Notte Rosa" scrive una lettrice di altarimini.it "è già completamente bruciato". Nel messaggio la signora segnala la situazione di "totale abbandono in cui versa il nuovo prato". "È un vero peccato" conclude la lettrice "perché come cittadini ci avevamo sinceramente creduto."
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