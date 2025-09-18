Precipita dalla finestra a scuola, grave bimbo di 7 anni

Tragedia a Genova Voltri: il piccolo, affetto da autismo, ricoverato in codice rosso al Gaslini. Valditara: "Fare subito chiarezza"

Momenti di paura e dramma questa mattina, giovedì 18 settembre a Genova Voltri, dove un bambino di sette anni, affetto da autismo, è precipitato dal secondo piano di una scuola primaria. La caduta è avvenuta durante l’orario scolastico, per cause ancora da accertare.

Immediati i soccorsi: il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha chiesto di «fare subito chiarezza sulla dinamica dell’accaduto», esprimendo vicinanza alla famiglia e agli insegnanti della scuola.

Il caso desta particolare preoccupazione perché si tratta del terzo episodio in una settimana in Liguria: due altri bambini erano infatti caduti da altezze considerevoli, nel loro caso dal terrazzo di casa. Un dato che riaccende l’attenzione sulla necessità di garantire la massima sicurezza negli ambienti frequentati dai più piccoli.

Le indagini sono ora affidate alle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.