Precipita per 60 metri in una scarpata: 46enne soccorso con l’elicottero militare

Soccorsi complessi a Modigliana: l’uomo, politraumatizzato ma cosciente, trasferito all’ospedale di Cesena

Attimi di paura nel pomeriggio in via delle Suore, nel comune di Modigliana, dove un uomo di 46 anni è precipitato per circa sessanta metri lungo una scarpata particolarmente impervia. A dare l’allarme sono state le grida di aiuto del ferito, udite dalla zona, che hanno fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, che hanno raggiunto l’uomo calandosi con le corde lungo il pendio. Una volta raggiunto, i soccorritori hanno valutato le sue condizioni: il 46enne era cosciente ma presentava diversi traumi. Dopo l’immobilizzazione, è stato posizionato su una barella per consentire il recupero in sicurezza.

Vista la complessità dell’intervento e la necessità di un’evacuazione rapida, è stato richiesto l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare (NH139), decollato da Cervia nell’ambito di una collaborazione consolidata con il Soccorso Alpino. Il velivolo ha recuperato il ferito e un tecnico tramite verricello, trasferendoli al campo sportivo di Modigliana.

Qui l’uomo è stato affidato all’elicottero di EliBologna per il successivo trasporto all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

All’operazione hanno partecipato complessivamente 15 tecnici del Soccorso Alpino, i Carabinieri, il personale sanitario con automedica e ambulanza e i Vigili del Fuoco. Le cause della caduta sono in corso di accertamento.