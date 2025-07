Premilcuore, 19enne cade da uno scoglio: intervento del Soccorso Alpino

L’incidente in una zona impervia sopra Giumella, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Nel pomeriggio di martedì il Soccorso Alpino di Monte Falco è intervenuto nei pressi della Grotta Urlante, sopra Giumella a Premilcuore, per soccorrere un 19enne caduto da uno scoglio nei pressi di un corso d'acqua. Il ragazzo, residente a Forlì, ha riportato un trauma alla schiena. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato per circa 50 metri dove la radura boschiva era meno fitta e dove poi l’elisoccorso di Ravenna ha potuto recuperarlo tramite verricello. Il ferito è stato poi trasferito all’ospedale di Cesena per ulteriori controlli. Sul posto anche Carabinieri Forestali e personale sanitario dell’ambulanza di Premilcuore.