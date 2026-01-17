Premio Carlo Magno 2026 a Mario Draghi: riconosciuta la sua “grande azione per l’Europa”

L’ex presidente della BCE e già premier italiano sarà insignito ad Aquisgrana il 12 maggio. L’annuncio dell’organizzazione del prestigioso riconoscimento europeo

Il Premio Carlo Magno 2026 sarà assegnato a Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea ed ex capo del governo italiano, per la “grande opera” svolta a favore dell’unità e dell’integrazione europea. L’annuncio è stato diffuso dall’organizzazione del Karlspreis, il prestigioso riconoscimento internazionale conferito ogni anno dalla città tedesca di Aquisgrana.

La cerimonia di consegna è prevista per il 12 maggio 2026 nella storica città renana, simbolo dell’eredità carolingia e sede del premio intitolato a Carlo Magno. Il riconoscimento consiste in un attestato e in una medaglia raffigurante Carlo Magno sul trono, immagine tratta dal più antico sigillo della città.

Il Karlspreis viene assegnato a personalità che si sono distinte per meriti particolari nella promozione dell’unità europea. Nel 2025 il premio è stato conferito alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tra i vincitori delle edizioni passate figurano, tra gli altri, Angela Merkel, Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre a padri fondatori e leader storici dell’Europa come Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Konrad Adenauer e Winston Churchill.

Con l’assegnazione a Mario Draghi, il Premio Carlo Magno intende riconoscere il ruolo centrale svolto dall’ex presidente della BCE nella difesa della stabilità dell’euro e nel rafforzamento del progetto europeo in una fase cruciale della sua storia.