“Prepararsi al peggio”: Bellaria Igea Marina mostra il cuore della Protezione Civile

Volontari in azione al Lago della Fornace in un’esercitazione sul rischio idrogeologico aperta ai cittadini

“Lavoriamo al meglio per prepararci al peggio”: questo il titolo dell’esercitazione di Protezione Civile pratica-operativa dedicata al rischio idrogeologico, che Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere questo sabato.

Un importante momento di formazione, prevenzione e sensibilizzazione, tanto per i volontari quanto per i cittadini, che si svolgerà a partire dalle ore 9.00 presso il Lago della Fornace, vedendo il coinvolgimento attivo della Protezione Civile locale “Gigi Tagliani” e del “VSM Volontari Soccorso in Mare”, impegnati in una simulazione realistica di gestione dell’emergenza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, vuole rappresentare un’occasione concreta per mostrare alla comunità il “dietro le quinte” del funzionamento del sistema di Protezione Civile: dall’attivazione dei mezzi all’organizzazione delle squadre, fino alle tecniche operative utilizzate in situazioni di criticità legate al territorio. Attraverso scenari simulati, i partecipanti potranno infatti osservare da vicino le procedure di intervento e comprendere il valore della preparazione, della tempestività e del lavoro di squadra nella gestione delle emergenze.

La cittadinanza è pertanto invitata a partecipare numerosa, per conoscere da vicino e toccare con mano l’impegno dei volontari e l’importanza di un sistema organizzato ed efficiente, capace di intervenire con rapidità ed efficacia nei momenti di bisogno.

Per informazioni: [email protected]