Presentata a Bellaria la 5a edizione del Bim Triathlon, nel segno di Dalila Brocculi

La manifestazione in programma nel weekend del 13-14 giugno

Si è svolta oggi, 15 maggio, a Bellaria Igea Marina, nella cornice del Palazzo del Turismo, la presentazione ufficiale della quinta edizione del Bim Triathlon Olimpico Gold, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026.

Al centro della presentazione, oltre al programma sportivo e solidale dell’evento, la storia di Dalila Brocculi, giovane riminese, nata prematura e oggi volontaria de La Prima Coccola ODV, associazione che sostiene i bambini ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini e le loro famiglie. Dalila, ambasciatrice dell’associazione dal 2023, è stata recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

La sua testimonianza - come hanno sottolineato tutti i relatori - rappresenta il cuore della Family Run “Corri per i più piccoli del mondo”, la podistica non competitiva aperta a famiglie e bambini in programma sabato 13 giugno alle ore 18. I fondi raccolti saranno destinati al progetto “La Casa Famiglia a un passo da te”, promosso da La Prima Coccola ODV a favore dei bambini nati prematuri e delle loro famiglie. Presente nell’occasione il presidente Alessandro Marchi che ha espresso la sua gioia per un connubio che “negli anni ha regalato momenti preziosi e toccanti”.

La Family Run proporrà tre percorsi da 3, 5 e 10 chilometri e vedrà la partecipazione anche della Polisportiva ANFFAS di Cesena. Confermato inoltre il contest artistico che ha coinvolto quattro plessi scolastici del territorio: il disegno vincitore, realizzato dalle classi 4A, 4B e 4C della Scuola Ferrarin, diventerà la t-shirt ufficiale della Family Run 2026. A sottolineare l’importanza di questa iniziativa la dirigente scolastica Paola Fabbri, che ha evidenziato “il valore dell’esperienza come insegnamento prezioso per le giovani generazioni”.

Domenica 14 giugno spazio invece al BIM Triathlon Olimpico Gold, valido come tappa del Circuito Regionale FITRI e come prova per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Triathlon Olimpico. La gara prevede 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa.

Durante il weekend il pasta party romagnolo curato dal Circolo Diportisti, con strozzapreti al ragù, piadina, squacquerone e rucola.

A fare gli onori di casa Andrea Arcidiacono, presidente ASD Elite Team Italia: “Il BIM Triathlon - ha detto - è cresciuto grazie al lavoro di squadra: volontari, partner, istituzioni e associazioni. Ma il valore più bello resta quello umano”.

A concludere l’appuntamento Francesco Grassi, vicesindaco di Bellaria Igea Marina: “Questo evento - ha concluso - unisce sport, turismo, territorio e solidarietà. È una manifestazione che racconta al meglio l’identità accogliente della nostra città e la storia di Dalila e la sua lezione di delicatezza rappresenta l’esempio ideale di questa grande avventura collettiva”.