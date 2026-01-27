Presi dal panico all’arrivo della Finanza: lanciano 4 chili di cocaina dal balcone

27 panetti volano dalla finestra di via del Cigno, tre condanne a Rimini

Sono stati condannati a 4 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 10 mila euro tre cittadini albanesi riconosciuti colpevoli di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 21 ottobre 2024, quando i militari della Guardia di Finanza si presentarono in un appartamento di via del Cigno, a Rimini. Nel tentativo di sfuggire all’arresto, uno dei tre, preso dal panico, gettò dal balcone quasi quattro chili di cocaina, sotto gli occhi dei finanzieri.

La droga, poco meno di quattro chili di cocaina purissima, era suddivisa in 27 panetti. I tre uomini – due 25enni residenti a Rimini e Cesena e un 31enne senza fissa dimora, difesi dall’avvocato Giuliano Renzi – si trovavano insieme nello stesso appartamento al momento della perquisizione.

L’operazione scattò dopo che, durante un controllo su strada, era stata intercettata una Smart bianca intestata a una persona con precedenti penali. Su disposizione del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, i tre furono arrestati.

Nel processo, celebrato con rito abbreviato, il pubblico ministero aveva chiesto sette anni di reclusione e 15 mila euro di multa. Il giudice ha infine inflitto una pena inferiore.