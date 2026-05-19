Presidio a Rimini in solidarietà con la Global Sumud Flotilla

Manifestazione davanti alla Prefettura dopo la notizia dell’abbordaggio di alcune imbarcazioni: partecipanti con bandiere palestinesi e kufiyeh

Si è svolto nella serata di lunedì 18 maggio, davanti alla Prefettura di Rimini, il presidio “We Rise, We Stand” promosso in solidarietà con la Global Sumud Flotilla.

La manifestazione è stata organizzata dopo la notizia dell’abbordaggio di alcune imbarcazioni della flottiglia da parte dell’esercito israeliano avvenuto nella mattinata.

Dalle 18:30 numerosi partecipanti si sono ritrovati davanti alla sede della Prefettura con bandiere palestinesi e kufiyeh.

Durante il presidio sono stati espressi messaggi di sostegno alla popolazione palestinese e agli equipaggi coinvolti nella missione.

L’iniziativa è stata lanciata attraverso un appello diffuso sui social nelle ore precedenti all’evento.