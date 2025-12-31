Presunto attacco con drone alla residenza di Putin, Mosca diffonde un video

L’Ue respinge le accuse russe: “Infondati i tentativi di ostacolare il processo di pace”

Il ministero degli Esteri russo ha diffuso sul proprio canale Telegram un video che mostrerebbe i resti di un drone coinvolto in un presunto attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin, nella regione di Novgorod. Secondo quanto dichiarato da un militare nel filmato, si tratterebbe di un drone ucraino di tipo “Chaklun-V”, equipaggiato con circa sei chilogrammi di esplosivo e componenti progettate per provocare danni significativi.

Le autorità russe sostengono che l’episodio rappresenti un’ulteriore escalation del conflitto, mentre dall’Unione europea arrivano smentite e critiche. L’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha definito le accuse “infondate”, affermando che Mosca starebbe cercando di ostacolare ogni reale progresso verso una soluzione pacifica.

Nel frattempo, nel suo messaggio di Capodanno, il presidente Vladimir Putin si è rivolto direttamente ai militari russi, esprimendo fiducia nelle forze armate e ribadendo che “il destino di ciascuno è inseparabile da quello della Patria”.