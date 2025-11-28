Prevenzione e benessere: focus su movimento e sicurezza quotidiana

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Rimini propone test pratici e consigli per persone con patologie croniche e caregiver

Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Lunedì 1 dicembre, dalle ore 9.30 alle 11.30, a Morciano di Romagna, al Centro Parrocchiale (via Roma 1), è in programma “Un passo in equilibrio”, iniziativa pensata per prevenire il rischio di cadute e per promuovere la sicurezza nel movimento quotidiano.

Attraverso alcune slide informative, un piccolo test di valutazione fisica e video di esercizi pratici, i partecipanti insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica scopriranno come l’attività fisica possa migliorare forza, equilibrio e qualità della vita.

L'evento è rivolto in particolare a persone con patologie croniche e ai loro familiari o caregiver: la partecipazione agli incontri è libera e gratuita, non è necessaria iscrizione.

Per eventuali ulteriori informazioni si può inviare una mail all’[email protected] telefonare al n. 334 3429196.