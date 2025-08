Prevenzione e salvataggio: si chiude il ciclo di incontri “Cattolica Spiaggia Sicura”

Ultimo appuntamento giovedì 7 agosto

È in programma giovedì 7 agosto alle ore 16.30 sulla battigia dello stabilimento Oasis 70-71 il terzo e ultimo incontro dell’edizione 2025 di “Cattolica Spiaggia Sicura”, iniziativa nata dalla partnership tra “Le Spiagge di Cattolica” e Cherry Bank con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza in riva al mare.

Al centro dell’appuntamento conclusivo, una dimostrazione pratica di primo soccorso a cura dell’istruttrice Floriana Bls-D, che guiderà il pubblico in un incontro dedicato alle manovre di disostruzione in età pediatrica e adulta, illustrando in modo chiaro ed efficace le tecniche fondamentali di primo intervento.

Il ciclo di eventi ha preso il via lo scorso 18 giugno allo stabilimento Stella Marina 45-50, sempre con l’istruttrice Floriana Bls-D. Il secondo appuntamento si è tenuto il 25 luglio presso Altamarea Beach Village (zona 105), in occasione della Giornata nazionale sulla prevenzione degli annegamenti. Un incontro spettacolare e altamente formativo con l’Unità Cinofila di Soccorso in Acqua Pegasus di Porto Recanati e la Scuola Italiana Terranova di Pisa. Il tutto coordinato dal centro cinofilo “Io Mi Fido di Te”, realtà attiva sul territorio nella formazione, nella promozione della relazione uomo-cane e nell’educazione alla sicurezza. I presenti hanno potuto assistere a una dimostrazione di salvataggio in mare con cani da soccorso che ha riscosso entusiasmo e grande partecipazione.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, il ritorno di “Cattolica Spiaggia Sicura” conferma l’impegno dei promotori verso la comunità locale e per un turismo responsabile e consapevole. Un progetto che parla a tutti e che testimonia, in modo concreto, il lavoro quotidiano di chi veglia sulla nostra sicurezza anche quando siamo in vacanza. L’appuntamento finale del 7 agosto diventa così non solo un momento formativo, ma anche l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che ogni giorno garantiscono un’estate serena sulle spiagge della Riviera.