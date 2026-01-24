Prevenzione e sicurezza: il Comune di Rimini presenta il Piano di Protezione Civile ai cittadini
Dal 13 gennaio al 10 febbraio assemblee nei quartieri per conoscere rischi, regole di sicurezza e strumenti di allertamento
Rafforzare la cultura della prevenzione e avvicinare sempre più i servizi di protezione civile ai cittadini: sono questi gli obiettivi del calendario di incontri pubblici organizzati dall'Amministrazione comunale per presentare il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile (qui una sintesi del piano di protezione civile comunale https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/atto-normativo/sintesi-del-nuovo-piano-comunale-di-protezione).
Dopo i primi due appuntamenti di gennaio, l'iniziativa prosegue con una serie di assemblee nei forum deliberativi di quartiere, occasioni preziose per illustrare alla cittadinanza gli scenari di rischio del territorio, i comportamenti corretti da adottare in caso di allerta e l'organizzazione dei servizi locali di protezione civile.
Durante gli incontri sarà dato spazio anche alla presentazione di Alert System, il servizio gratuito di allertamento che consente di ricevere avvisi tempestivi tramite SMS, notifiche push, messaggi vocali o telefonate in caso di situazioni critiche. I cittadini saranno invitati a iscriversi al sistema scaricando l'App Alert System dal proprio store oppure registrandosi direttamente sul sito https://registrazione.alertsystem.it/rimini.
Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti
Martedì 13 gennaio, ore 21.00 Forum 8 (sala Palazzina Roma)
Martedì 20 gennaio, ore 21.00 Forum 6+7 (sala via Pintor)
Martedì 27 gennaio, ore 21.00 Forum 12 (sala via Bidente)
Martedì 3 febbraio, ore 21.00 Forum 9+10 (presso la Sala Civica di Miramare - Piazza Decio Raggi 2)
Martedì 10 febbraio, ore 21:00 Forum 11 (sala Corpolo')