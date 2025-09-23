Prevenzione oncoginecologica, l’Infermi di Rimini apre le porte alle donne

Quattro ore dedicate alla salute femminile il 4, 11 e 25 ottobre grazie all’iniziativa dell’Associazione Loto ODV

“Prendersi cura della propria salute”. E’ l’invito che lancia l’Associazione Loto ODV - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici in occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici ( https://www.worldgoday.org/ ) che cade il 20 settembre e mira a sensibilizzare e informare le donne sull'importanza della prevenzione contro i tumori.

A tale scopo vengono dunque organizzate una serie di iniziative, tra cui i Loto Open Days, che prevedono l’erogazione gratuita di visite ginecologiche ed ecografie pelviche in collaborazione con l’Ausl della Romagna, come già nelle precedenti edizioni pronta ad aderire con entusiasmo alla campagna di prevenzione oncoginecologica (ha ricevuto anche il patrocinio di Aiom – Associazione Italiana Oncologia Medica).

Tre sono le giornate in cui è possibile effettuare le visite a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili:

sabato 4, sabato 11 e sabato 25 ottobre, dalle ore 9 alle 12,

negli ambulatori di Ginecologia al primo piano della scala C dell'ospedale Infermi di Rimini.

Il requisito per poter accedere allo screening è aver compiuto i 40 anni. Per prenotare tali visite e richiedere ulteriori informazioni è stato messo a disposizione un numero telefonico dedicato: 0541 707080, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 (con operatore).