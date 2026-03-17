Previsioni avverse, rinviate le fogheracce di Rimini

Gli appuntamenti si svolgeranno sabato 21 marzo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di mercoledì 18 marzo, tutti gli eventi legati alla tradizione della “Fogheraccia” di San Giuseppe sono rinviati a sabato 21 marzo 2026.

Gli appuntamenti interessati dal rinvio sono i seguenti:

Marina Centro – Spiaggia libera di Piazzale Boscovich (grande falò con accensione prevista alle ore 21:00)

Viserba – Piazza Pascoli, Bagno 33 – "Viserba s'incendia" (dalle ore 17:30, fuochi alle ore 20:00)

Viserbella – Via Bruschi – "Fogheraccia alle Serre" (dalle ore 20:00)

Torre Pedrera – Area del lavatoio, via Apollonia – "Fugaraza" (dalle ore 19:00, fuochi alle ore 20:00)

Lido San Giuliano – Libeccio (accensione alle ore 16:00)

Tutti gli eventi si svolgeranno sabato 21 marzo con le stesse modalità e negli stessi luoghi originariamente previsti.