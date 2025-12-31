Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 1 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 1 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara ad accogliere il nuovo anno con un clima che riserva qualche sorpresa. Se siete curiosi di sapere come sarà il tempo per il primo giorno del 2026, continuate a leggere: le previsioni meteo promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte comincia con un cielo sereno e una temperatura di -3,35°C. L'umidità si attesta al 67%, mentre il vento soffia leggermente da ovest a 1,96 m/s. Con una sensazione termica di -6,3°C, è consigliabile coprirsi bene se si decide di uscire per una passeggiata notturna.

Prima mattina: All'alba, il cielo rimane sereno e la temperatura sale a 3,05°C. L'umidità aumenta leggermente al 72%, ma il vento continua a essere gentile, con una velocità di 2,4 m/s. La sensazione termica è di 0,68°C, ideale per chi ama iniziare il nuovo anno con una corsa mattutina.

Mattina: La mattina si presenta chiara e luminosa, con una temperatura di 3,16°C e un'umidità del 65%. Il vento è appena percepibile a 1,47 m/s, proveniente da sud-ovest. Il cielo continua a offrire uno spettacolo sereno, perfetto per una colazione all'aperto.

Mezza mattinata: Con il sole ormai alto, la temperatura raggiunge i 5,21°C e l'umidità scende al 59%. Il vento è quasi assente, a soli 0,3 m/s, creando una sensazione di calma perfetta per una passeggiata sul lungomare.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo inizia a coprirsi con qualche nube sparsa, e la temperatura sale a 5,71°C. L'umidità si attesta al 64% e il vento soffia dolcemente da sud-est a 1,03 m/s. Una pausa pranzo all'aperto è ancora un'opzione allettante.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo diventa coperto, e la temperatura sale a 6,09°C. L'umidità aumenta al 79%, e il vento da sud raggiunge i 3,2 m/s. Qualche goccia di pioggia è possibile, con una probabilità del 4%, quindi meglio avere un ombrello a portata di mano.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo mostra ancora nubi sparse, con una temperatura di 6,01°C e un'umidità dell'84%. Il vento si intensifica leggermente, raggiungendo i 4,66 m/s da sud, rendendo l'aria fresca e vivace.

Sera: La sera si chiude con un cielo coperto e una temperatura di 6,71°C. L'umidità è all'86%, e il vento continua a soffiare da sud a 5,61 m/s. Una coperta calda sarà il compagno perfetto per una serata in casa.

Riepilogo delle previsioni

In conclusione, la giornata di domani a Rimini si apre con un clima freddo e sereno, per poi evolversi in un cielo coperto nel pomeriggio. La temperatura varia da un minimo di -3,35°C notturni a un massimo di 6,71°C serali. Il vento sarà generalmente leggero, anche se si intensificherà nel corso della giornata. Nonostante qualche nube di passaggio e una remota possibilità di pioggia, il primo giorno del 2026 promette di essere complessivamente favorevole per attività all'aperto. Che sia un buon inizio di anno nuovo!