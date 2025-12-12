Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 13 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara per una giornata invernale che promette di essere piacevolmente serena. Le previsioni meteo per domani, 13 dicembre 2025, ci riservano un cielo limpido e temperature tipicamente invernali, con una leggera brezza che accompagnerà ogni fascia oraria. Scopriamo insieme i dettagli per programmare al meglio la nostra giornata.

Previsioni dettagliate per le diverse fasce orarie

Notte: Inizia la giornata con un cielo completamente sereno e una temperatura di 4,33°C. L'umidità si attesta all'83%, mentre il vento soffia da ovest a 2,62 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1026 hPa, garantendo un'atmosfera tranquilla per chi decide di godersi una passeggiata notturna.

Prima mattina: Le condizioni rimangono invariate con un cielo sereno e una temperatura in leggera salita fino a 8,5°C. Il vento aumenta leggermente di intensità, raggiungendo i 2,75 m/s, rendendo l'aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Mattina: Con l'avanzare delle ore, il cielo continua a rimanere limpido, e la temperatura scende leggermente a 8,3°C. L'umidità si riduce al 81%, mentre il vento mantiene una velocità costante di 2,68 m/s da ovest, rendendo l'atmosfera ancora più piacevole.

Mezza mattinata: La temperatura inizia a salire, raggiungendo i 10,47°C. Il cielo sereno e un vento leggero di 2,07 m/s da nord-ovest creano le condizioni ideali per una mattinata all'aperto. L'umidità scende ulteriormente al 70%.

Mezzogiorno: Il sole splende alto e la temperatura raggiunge i 12,56°C. Una leggera brezza di 2,15 m/s da nord rende l'aria fresca e piacevole, mentre l'umidità si attesta al 61%. È il momento perfetto per un pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Il cielo si mantiene privo di nuvole e la temperatura scende lievemente a 11,66°C. Il vento cala a 0,99 m/s, rendendo l'atmosfera calma e rilassante, con un'umidità che risale leggermente al 65%.

Tardo pomeriggio: Man mano che il sole tramonta, la temperatura scende a 10,44°C. Il cielo rimane limpido e il vento soffia leggermente a 0,94 m/s da sud-ovest. L'umidità si attesta al 69%, mantenendo un'atmosfera fresca.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 9,69°C e un cielo ancora sereno. Il vento, con una velocità di 1,44 m/s da ovest, accompagna una serata tranquilla, ideale per chi desidera concludere la giornata all'aperto.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature tipicamente invernali, con valori che oscillano tra i 4,33°C e i 12,56°C. L'intera giornata sarà accompagnata da una leggera brezza, che renderà l'aria fresca ma mai gelida. Con un'umidità che varia tra il 61% e l'83%, le condizioni meteorologiche si rivelano perfette per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta. L'assenza di precipitazioni e la costante presenza di un cielo limpido promettono una giornata ideale per godersi le bellezze di Rimini in pieno inverno.