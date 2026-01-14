Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 15 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante il 15 gennaio 2026. Le previsioni indicano una varietà di condizioni, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature in lieve aumento rispetto alla media stagionale. Ma quali sono i dettagli per le diverse fasce orarie? Scopriamoli insieme.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Il cielo di Rimini sarà coperto, con una temperatura di 9.53°C. L'umidità si attesterà all'89%, mentre la pressione sarà di 1023 hPa. Venti leggeri soffieranno da est, a una velocità di 1.21 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Anche nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto, con la temperatura che salirà leggermente a 10.04°C. L'umidità scenderà all'86%, con una pressione di 1022 hPa. Il vento, proveniente da est, si calmerà ulteriormente, raggiungendo 1.04 m/s.

Mattina: La situazione non cambia, con cieli ancora coperti e una temperatura di 10.47°C. L'umidità si ridurrà all'81%, mentre la pressione rimarrà stabile a 1022 hPa. I venti soffieranno da sud-est a 1.31 m/s.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della luce del giorno, il cielo continuerà ad essere coperto. La temperatura salirà a 11.9°C, con l'umidità che scenderà al 73%. La pressione si manterrà a 1022 hPa, mentre i venti, provenienti da nord-ovest, saranno di appena 0.48 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, i cieli rimarranno coperti, con una temperatura leggermente in calo a 11.63°C. L'umidità salirà all'82%, con venti da nord a 2.3 m/s. La pressione sarà stabile a 1022 hPa.

Primo pomeriggio: Il cielo continuerà ad essere coperto, con la temperatura che scenderà leggermente a 10.69°C. L'umidità aumenterà all'89%, con venti moderati da nord di 2.55 m/s. La pressione sarà di 1021 hPa.

Tardo pomeriggio: In serata, il cielo sarà ancora coperto, con la temperatura che scenderà a 9.49°C. L'umidità sarà del 93%, con venti leggeri da nord di 1.63 m/s. La pressione salirà a 1022 hPa.

Sera: In serata, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si attesterà sui 9.39°C, con l'umidità all'87%. I venti saranno quasi assenti, provenienti da nord, a 0.36 m/s.

Riassunto delle Condizioni Meteorologiche

La giornata del 15 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e temperature che varieranno tra i 9.39°C e gli 11.9°C. L'umidità rimarrà alta per gran parte della giornata, oscillando tra l'81% e il 93%. I venti saranno generalmente leggeri, variando di direzione nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata adatta per attività all'aperto nonostante la copertura nuvolosa persistente. In sintesi, Rimini si prepara a vivere una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico, con cieli grigi ma senza pioggia.