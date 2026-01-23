Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 24 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 24 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nella vivace Rimini, il meteo gioca spesso un ruolo da protagonista, influenzando le attività quotidiane e i programmi dei suoi abitanti e visitatori. La giornata di domani promette di essere particolarmente interessante, con una varietà di condizioni atmosferiche che si susseguiranno nel corso delle ore. Le previsioni meteo per il 24 gennaio 2026 sembrano indicare una giornata piuttosto movimentata, con piogge e nuvole a farla da padrone. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il cielo di Rimini nelle prossime ore.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: Inizia la giornata sotto un cielo coperto, con una probabilità di pioggia del 68%. La temperatura si attesta intorno agli 8.95°C, con un'umidità dell'87% che rende l'aria piuttosto umida. Il vento soffia leggero da sud-ovest a 0.84 m/s.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi delle prime luci dell'alba, la pioggia fa la sua comparsa in forma di pioggia leggera, seppur con una probabilità del 20%. La temperatura scende leggermente a 7.1°C, ma l'umidità sale al 93%, rendendo l'aria ancora più umida. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest, e aumenta la sua velocità a 2.17 m/s.

Mattina: La pioggia continua a cadere, con un'intensità leggermente maggiore rispetto alle ore precedenti. La temperatura rimane stabile a 7.07°C, mentre l'umidità si mantiene al 92%. Il vento diminuisce leggermente a 1.13 m/s, provenendo ancora da ovest.

Mezza mattinata: La pioggia si intensifica ulteriormente, con una probabilità del 100% e un accumulo di 1.7 mm. Le temperature risalgono a 7.82°C, e l'umidità raggiunge il 94%. Il vento soffia da ovest a soli 0.79 m/s, lasciando spazio a una mattinata decisamente umida.

Mezzogiorno: Le condizioni meteorologiche continuano a mantenersi instabili, con pioggia leggera e una probabilità di precipitazione del 99%. La temperatura si alza a 9.25°C, mentre l'umidità si riduce leggermente all'89%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da nord, e aumenta a 1.77 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia persiste, con un accumulo di 0.79 mm previsto e una probabilità dell'85%. La temperatura scende a 8.23°C e l'umidità risale al 94%. Il vento diminuisce leggermente a 1.58 m/s, mantenendo la direzione da nord.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si intensificano di nuovo, accumulando 2.54 mm di pioggia con una probabilità del 100%. La temperatura scende leggermente a 8.03°C, con un'umidità del 96%. Il vento diventa quasi impercettibile, a soli 0.64 m/s da ovest.

Sera: La giornata si conclude con un ritorno al cielo coperto e senza ulteriori precipitazioni. La temperatura rimane stabile a 8.09°C, con un'umidità del 95%. Il vento cambia nuovamente direzione, provenendo da sud-est a 1.96 m/s.

Conclusioni meteorologiche

La giornata del 24 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da un susseguirsi di piogge e cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con massime intorno ai 9.25°C e minime che non scenderanno sotto i 7°C. L'umidità sarà costantemente elevata, contribuendo a una sensazione di umidità persistente. I venti leggeri, che varieranno in direzione nel corso della giornata, non porteranno particolari cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. In sintesi, una giornata da trascorrere prevalentemente al chiuso, con un ombrello sempre a portata di mano per chi dovrà uscire.