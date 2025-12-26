Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 27 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara ad accogliere una giornata invernale apparentemente tranquilla, con condizioni meteorologiche che sembrano promettere una pausa dalle intemperie. Le previsioni per domani, 27 dicembre 2025, suggeriscono un clima mite e cieli prevalentemente sereni, ma come si evolverà realmente la giornata? Scopriamolo insieme analizzando le fasce orarie che scandiranno le prossime ventiquattr'ore.

Dettaglio delle Previsioni Meteo per Rimini

Notte: La notte inizierà con temperature intorno ai 5.2°C e umidità all'81%. Un cielo con nubi sparse accompagnerà la quiete notturna, mentre il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità di 3.83 m/s, con raffiche fino a 4.86 m/s. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1027 hPa.

Prima mattina: La prima mattina vedrà un lieve aumento della temperatura, raggiungendo i 5.99°C. Il cielo sarà sereno e l'umidità rimarrà stabile all'81%. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 4.23 m/s proveniente da ovest-nordovest e raffiche fino a 5.97 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattinata, la temperatura si abbasserà leggermente a 5.23°C e l'umidità salirà all'84%. Le nuvole cominceranno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo con nubi sparse. Il vento soffierà a 4.09 m/s, provenendo da ovest-nordovest con raffiche fino a 5.73 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro segnerà 6.53°C, con un cielo sereno e umidità al 76%. Il vento si manterrà costante a 3.9 m/s, provenendo da ovest-nordovest, con raffiche di 5.9 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura salirà a 8.72°C e l'umidità scenderà al 65%. Il cielo si manterrà sereno e il vento soffierà a 3.9 m/s da ovest-nordovest, con raffiche di 4.6 m/s. La pressione atmosferica sarà leggermente più bassa, a 1025 hPa.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio porterà temperature stabili intorno agli 8.67°C e un'umidità del 67%. Il cielo sarà completamente sereno, con vento proveniente da ovest-nordovest a 3.24 m/s e raffiche fino a 4.16 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 7.33°C, con un'umidità al 71% e cielo ancora sereno. Il vento diminuirà, soffiando a 2.8 m/s da ovest, con raffiche fino a 3.45 m/s.

Sera: La sera vedrà una lieve discesa della temperatura a 7.19°C e un calo dell'umidità al 62%. Il cielo resterà sereno, con vento da ovest a 1.96 m/s e raffiche di 2.23 m/s.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature miti per la stagione, oscillanti tra i 5°C e i 9°C. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nelle prime ore del giorno. L'umidità varierà tra il 62% e l'84%, mentre il vento soffierà moderato, provenendo principalmente da ovest-nordovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile, garantendo una giornata tranquilla e priva di precipitazioni. In definitiva, una giornata invernale ideale per passeggiate all'aperto e momenti di relax.