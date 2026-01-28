Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 29 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gli abitanti di Rimini si preparano ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante, con condizioni che varieranno notevolmente nel corso delle ore. Ma quali sorprese ci riserva il tempo per questo 29 gennaio 2026? Continuate a leggere per scoprire tutte le previsioni dettagliate per la giornata di domani.

Le previsioni orarie per Rimini

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto con una temperatura di 5.05°C. L'umidità si attesta al 73% e il vento soffia leggero a 2.49 m/s. La visibilità è ottima, nonostante le nuvole che coprono il 93% del cielo.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le nuvole iniziano a diradarsi leggermente lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura sale a 7.67°C, con un'umidità del 77%. Il vento si calma ulteriormente con una velocità di 1.54 m/s.

Mattina: Continuano le condizioni di nubi sparse con una temperatura stabile a 7.48°C e umidità che cresce leggermente al 79%. Il vento soffia quasi impercettibile a 0.91 m/s, contribuendo a mantenere un'atmosfera tranquilla.

Mezza mattinata: Il cielo torna a essere coperto, con la temperatura che raggiunge i 9.58°C. L'umidità si mantiene stabile al 76%, mentre il vento cambia direzione e soffia a 2.09 m/s da nord-ovest.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, la pioggia fa la sua prima comparsa con una pioggia leggera che apporta 1.12 mm di precipitazioni. La temperatura scende leggermente a 8.81°C e l'umidità aumenta all'85%. Le raffiche di vento raggiungono i 4.28 m/s.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, la pioggia continua con intensità ridotta, apportando 0.41 mm. La temperatura sale a 10.24°C, mentre l'umidità scende al 75%. Il vento è molto debole, quasi impercettibile a 0.35 m/s.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si attenuano ulteriormente, con appena 0.11 mm di pioggia. La temperatura si attesta a 9.03°C e l'umidità cresce all'84%. Il vento cambia direzione, provenendo da est a 0.66 m/s.

Sera: A conclusione della giornata, il cielo si presenta nuovamente coperto, con una temperatura di 8.17°C e umidità al 90%. Il vento, provenendo da nord-ovest, soffia a 2.13 m/s, contribuendo a una sensazione di fresco.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza di nubi e pioggia leggera. Le temperature oscilleranno tra i 5°C e i 10°C, mentre l'umidità si manterrà elevata per gran parte del giorno. Il vento sarà generalmente debole, con occasionali raffiche più intense. In sintesi, si prevede un clima variabile, con piogge leggere concentrate soprattutto nel mezzogiorno e nel primo pomeriggio. Gli abitanti di Rimini faranno bene a tenere un ombrello a portata di mano e a vestirsi a strati per affrontare al meglio le variazioni climatiche della giornata.