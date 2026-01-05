Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 6 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 6 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata del 6 gennaio 2026 a Rimini promette di essere particolarmente movimentata dal punto di vista meteorologico. Le previsioni indicano un'alternanza di fenomeni che potrebbero sorprendere gli abitanti e i visitatori della città romagnola. Continuate a leggere per scoprire cosa riserva il tempo domani.

Previsioni dettagliate per il 6 gennaio 2026

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto e temperature appena sotto lo zero, attestandosi intorno a -0.33°C. L'umidità sarà elevata, all'86%, e la sensazione termica sarà di un freddo pungente, facendo percepire la temperatura come -4.36°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 3.55 m/s.

Prima mattina: La situazione cambierà rapidamente con l'arrivo della pioggia leggera. Le temperature saliranno a 3.18°C, mentre l'umidità raggiungerà il 98%. La sensazione termica resterà fredda, attorno a -0.43°C. La pioggia prevista sarà di 1.07 mm, accompagnata da venti da ovest a 4.08 m/s.

Mattina: Nella fascia mattutina, la pioggia si trasformerà in neve. La temperatura calerà a 2.26°C, con neve prevista di 5.21 mm. La sensazione termica sarà ancora più rigida, con -1.95°C, e il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 4.74 m/s.

Mezza mattinata: La nevicata si intensificherà con un accumulo previsto di 7.93 mm. La temperatura scenderà leggermente a 1.75°C, con umidità al 100%. Il vento soffierà da ovest a 4.59 m/s, e la sensazione termica sarà di -2.5°C.

Mezzogiorno: La neve continuerà a cadere con intensità, accumulando 11.78 mm. Le temperature rimarranno stabili intorno a 1.78°C. Il vento, proveniente da nord, si attenuerà leggermente a 2.03 m/s, ma l'umidità resterà al massimo, rendendo la visibilità assai ridotta.

Primo pomeriggio: La nevicata persisterà con 8.7 mm previsti. Le temperature saliranno lievemente a 1.89°C, con una sensazione termica corrispondente. Il vento cambierà direzione, soffiando da nord-est a 1.19 m/s, mantenendo però l'umidità al 99%.

Tardo pomeriggio: La neve allenterà la presa con un accumulo di 3.16 mm. Le temperature saliranno a 2.11°C, ma la sensazione termica resterà fredda a -0.39°C. Il vento sarà da est a 2.36 m/s, e l'umidità si manterrà elevata.

Sera: La giornata si concluderà con ulteriori nevicate pari a 2.15 mm. Le temperature saliranno a 2.82°C, ma il vento da nord-est a 4.51 m/s renderà la sensazione termica di -1.12°C. La visibilità migliorerà leggermente, ma il cielo resterà coperto.

Riepilogo delle previsioni

Il 6 gennaio 2026 si prospetta una giornata invernale particolarmente attiva a Rimini, con condizioni meteorologiche che oscillano tra pioggia e neve. Le temperature si manterranno basse, con una minima di -0.33°C durante la notte e una massima di 3.18°C nella prima mattina. La neve sarà protagonista per gran parte della giornata, con accumuli significativi soprattutto tra la mattina e il mezzogiorno. Il vento soffierà variabile, contribuendo a una sensazione di freddo persistente. Preparatevi dunque ad affrontare un'Epifania all'insegna del freddo e della neve.