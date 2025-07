Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 13 giugno 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara ad accogliere una giornata estiva che promette di regalare ai suoi abitanti e visitatori un clima ideale per godersi il mare e le attività all'aperto. Le condizioni meteorologiche previste per domani, 13 giugno 2025, potrebbero essere l'occasione perfetta per una giornata sotto il sole. Ma quali sorprese ci riserva esattamente il tempo? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte a Rimini si apre sotto un cielo completamente sereno, con una temperatura di 22.33°C. L'umidità si attesta al 61%, mentre il vento soffia leggero da sud-ovest a 1.42 m/s. La visibilità è perfetta, e il cielo limpido invita a una passeggiata serale sulla spiaggia.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, il cielo rimane sgombro di nuvole, con una temperatura in lieve calo a 21.28°C. L'umidità diminuisce leggermente al 59%, mentre il vento si orienta da ovest a 1.48 m/s. Anche in questa fascia oraria, il tempo si presenta ideale per un risveglio energico all'aperto.

Mattina: Con l'alba, la temperatura sale a 24.21°C e il cielo continua a mantenersi sereno. L'umidità scende al 53%, creando un'atmosfera piacevolmente asciutta. Il vento, proveniente da ovest, è quasi impercettibile a 1.26 m/s. Questa è la fascia perfetta per un caffè all'aperto o una corsa lungo la riva.

Mezza mattinata: In mezza mattinata, il termometro segna 27.13°C, mentre il sole splende alto e incontrastato. L'umidità si riduce ulteriormente al 47%, e il vento, cambiando direzione a nord, aumenta leggermente a 2.58 m/s. La giornata promette di proseguire sotto un cielo azzurro e senza alcuna minaccia di pioggia.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo apice a 27.84°C, con un'umidità al 50%. Il vento, proveniente da nord-est, soffia a 3.26 m/s, rinfrescando l'aria. Il cielo continua a essere prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola sparsa all'orizzonte. Ideale per un pranzo all'aperto o un tuffo ristoratore nel mare.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 27.09°C, mentre la copertura nuvolosa aumenta lievemente, portando a un cielo con poche nuvole. L'umidità sale al 55%, offrendo un'atmosfera ancora piacevole. Il vento da est è moderato, a 2.28 m/s, mantenendo l'ambiente confortevole.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura diminuisce a 25.51°C, e il cielo presenta qualche nuvola in più, con un'umidità del 59%. Il vento, proveniente da sud-est, è debole a 1.43 m/s. Questa è la fascia perfetta per godersi un aperitivo al tramonto, ammirando il paesaggio costiero.

Sera: La sera si chiude con una temperatura di 23.21°C e un'umidità al 63%. Il cielo si mantiene parzialmente nuvoloso, ma senza minaccia di pioggia. Il vento da sud-est è quasi assente a 0.38 m/s, creando un ambiente tranquillo e rilassante, ideale per concludere la giornata in serenità.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Rimini si prospetta come un esempio perfetto di clima estivo mediterraneo: cielo sereno o con poche nuvole, temperature piacevoli che oscillano tra i 21.28°C della prima mattina e i 27.84°C di mezzogiorno, e un livello di umidità che rimane generalmente moderato. Il vento sarà presente ma mai fastidioso, contribuendo a mantenere le condizioni atmosferiche gradevoli per tutta la giornata. In sintesi, un invito a godere appieno delle bellezze di Rimini, con una giornata che promette sole e relax.